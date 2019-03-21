Наследие зимней универсиады в Красноярске оценила Елена Вяльбе

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-21T17:25:53+03:00

Президент Федерации лыжных гонок России считает, что в нашем городе можно проводить соревнования самого высокого уровня!

Изменить размер текста: A A

Зимняя универсиада-2019 завершилась 12 марта, а сейчас настало время говорить спасибо всем, кто принимал участие в ее организации, время подводить итоги на всех уровнях, время строить планы на будущее.

Совещание с членами Правительства РФ по итогам Зимней универсиады-2019 провел президент России Владимир Путин, об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец рассказала, в частности, о наследии Зимней универсиады-2019: «Сегодня в Красноярске создана фактически новая инфраструктура, которая позволит сделать серьезный рывок во фристайле, в сноуборде – в тех видах спорта, которые чрезвычайно популярны у нашей молодежи. Кроме того, Сибирский федеральный университет получит новый современный кампус и спортивную базу «Радуга», а в кластере «Сопка» будет действовать новый федеральный центр подготовки спортсменов».

Своим мнением о наследии на радио «Комсомольская правда» поделилась президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Елена Вяльбе:

- Я приехала в Красноярск уже после универсиады, до этого видела стройку, сейчас увидела результат: «Радуга», я думаю, может сравниться с любым мировым лыжным стадионом уровня чемпионата мира или Кубка мира. Но соревнования такого уровня оставляют не только инфраструктуру. Для тренеров, для начинающих спортсменов, для жителей это был настоящий праздник спорта!

Советник президента Федерации лыжных гонок России Александр Пак добавил:

- Больше всего мне понравилась реакция красноярцев, как они радовались этому событию. Что касается наследия универсиады, я бы отметил, во-первых, аэропорт, во-вторых, подсветку города. Во время универсиады Красноярск просто заблистал!

Кстати, подсветку города обеспечили крупные компании, работающие в регионе, у каждой теперь есть свой знаковый для города объект, в который вложены и средства, и фантазия, и душа.

На итоговой встрече с партнерами и лицензиатами Студенческих игр руководители Дирекции Зимней универсиады-2019 как раз и отметили, насколько важным было участие каждой компании в общем деле. Напомним, партнерами Зимней универсиады-2019 стали 12 компаний, а официальными лицензиатами – 47 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, именно придумали и сделали разнообразную фирменную продукцию с символикой Студенческих игр.

Особо руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов отметил Генерального партнера Зимней универсиады-2019 – компанию «Норникель»: «От первого дня подготовки до заключительного момента соревнований наши коллеги и друзья из «Норникеля» вникали в каждую деталь, увлеченно работали плечом к плечу с сотрудниками оргкомитета игр, вкладывали много сил в наше общее дело».

Инвестиционный проект «Норникеля», горнолыжный комплекс Фанпарк «Бобровый лог», в подготовку которого компания вложила более 1,2 млрд рублей, через два дня после окончания универсиады открылся для красноярцев, для которых он всегда работал и дальше будет работать круглый год. После Зимней универсиады-2019 «Бобровый лог» стал не только более удобным и безопасным для отдыха и горнолыжного спорта, здесь теперь можно проводить тренировки и турниры по мини-футболу и баскетболу.

Кстати, соревнования на объектах универсиады продолжатся, причем, в самое ближайшее время. Например, 24 марта в Красноярске начнется чемпионат России по фристайлу.

ИСТОЧНИК KP.RU