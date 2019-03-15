Владимир Путин подарил 13-летнему красноярскому школьнику набор юного химика

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-15T14:31:35+03:00

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«Прошу вас, если вы не очень заняты, подарите мне этот замечательный набор», - такую просьбу направил в адрес президента России Владимира Путина 13-летний Саша Ременников из Красноярска в конце декабря. И получил набор юного химика, о котором так просил. Вручила его мальчику от имени президента министр образования края Светлана Маковская. Саша был в восторге.

Вручали подарок в детском технопарке «Кванториум». И первый свой большой опыт Саша поставил тут же, под надзором взрослых. Называется он «Серебряное сердце», и в результате него Саша получил настоящее серебряное зеркало.

- Писем главе государства приходит очень много, но учитывая твои школьные и общественные достижения, он выбрал из миллиона адресатов именно тебя, - сказала пареньку министр образования. - Уверена, что этот набор поддержит интерес к химии, а сегодняшняя экскурсия по технопарку поможет определиться с тем, какое направление дополнительного образования ты захочешь посещать в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU