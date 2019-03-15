2019-03-15T14:31:35+03:00
Общество

Владимир Путин подарил 13-летнему красноярскому школьнику набор юного химика

Мальчик написал письмо президенту с просьбой о подарке и получил его
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба минобразования краяФото: пресс-служба минобразования края
Изменить размер текста:

«Прошу вас, если вы не очень заняты, подарите мне этот замечательный набор», - такую просьбу направил в адрес президента России Владимира Путина 13-летний Саша Ременников из Красноярска в конце декабря. И получил набор юного химика, о котором так просил. Вручила его мальчику от имени президента министр образования края Светлана Маковская. Саша был в восторге.

Вручали подарок в детском технопарке «Кванториум». И первый свой большой опыт Саша поставил тут же, под надзором взрослых. Называется он «Серебряное сердце», и в результате него Саша получил настоящее серебряное зеркало.

- Писем главе государства приходит очень много, но учитывая твои школьные и общественные достижения, он выбрал из миллиона адресатов именно тебя, - сказала пареньку министр образования. - Уверена, что этот набор поддержит интерес к химии, а сегодняшняя экскурсия по технопарку поможет определиться с тем, какое направление дополнительного образования ты захочешь посещать в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
120 гостей и спортсменов обратились за помощью в БСМП во время Универсиады
ВТБ запустил продуктовую и цифровую фабрики для работы с малым и средним бизнесом
Tele2, стал лидером клиентского сервиса в российском телеком-сегменте
Спустя 40 лет разлуки: полицейские помогли жителю Геленджика найти сестер в Красноярском крае
ВТБ открыл эскроу-счета на 1 млдр рублей
Александр Усс поблагодарил красноярцев, участвоваших в подготовке Универсиады
В МВДЦ «Сибирь» проходит медицинская выставка «ЕнисейМедика 2019»
Главный тренер ФК «Енисей» Дмитрий Аленичев считает, что за письмом о его отставке стоит руководство клуба
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин
В Красноярске предприятие, сливающее отходы в Енисей, оштрафовали на 5 000 рублей
Красноярцам предлагают бесплатно пройти флюорографию
Реальные доходы жителей Красноярского края резко сократились
В ГИБДД рассказали, что парковок у Гремячей гривы на всех не хватит
Красноярец отсудил у магазина 255 000 за сломанный телевизор, но сам стал должником