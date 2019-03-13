В Красноярске разъяренный сосед избил меломана за громкую музыку

СЕГОДНЯ 05:38 2019-03-13T05:38:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот такой пост появился накануне в социальной сети, в группе «Жесть Красноярска»: «Молодой парень, по имени Эдуард, проживающий в одном из подъездов в многоквартирном доме, очень любил громко слушать музыку и класть болт на мнения и просьбы соседей. В результате этого, 10 марта 2019 года, соседка со своим крепким приятелем пришли в очередной раз к нему «поговорить» (орфография сохранена).

Когда открылась дверь, соседка поначалу завела с нарушителем тишины разговор, видимо, пытаясь в очередной раз воззвать к его совести. Но диалог не получился, тогда в дело вмешался ее молодой человек. Он сделал шаг в квартиру и там, судя по всему, несколько раз ударил Эдуарда. Затем оба оказались на площадке. Сила была не на стороне меломана. Оппонент кулаками и пинками объяснил ему, что «слушать музыку громко и мешать соседям – очень нехорошо».

В своих комментариях красноярцы поделились, что подобных меломанов много, полиции они не боятся, потому как считают, что «мой дом – что хочу, то и делаю». И все же действия парня, избившего Эдуарда, не одобряют: дело может обернуться уголовным разбирательством.

ИСТОЧНИК KP.RU