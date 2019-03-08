2019-03-08T18:15:52+03:00
Спорт

Женская сборная России по хоккею с мячом проиграла шведкам в финале Универсиады

Матч был очень напряженным
Ася ЖУКОВА
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Женская сборная России по хоккею с мячом проиграла шведкам в финале Универсиады.Женская сборная России по хоккею с мячом проиграла шведкам в финале Универсиады.Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Женская сборная России по хоккею с мячом уступила команде Швеции в финале Зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. Схватка была очень непростой. Сначала тон игре задавали наши девушки, счет был 3:2. Голы забили Ольга Богданова, Анастасия Денисова и Карина Липанова.

Однако на последних минутах матча шведки смогли мобилизоваться. И в финале с боем вырвали победу – 3:5. Так что чемпионом Всемирных студенческих игр стала Швеция. А бронзу завоевала команда Норвегии, она выиграла у США со счетом 4:1.

Сейчас у команды России 77 медалей (26 золотых, 22 серебряных и 22 бронзовых), мы первые в зачете. Причем лидируем с огромным отрывом. У ближайших соперников – Кореи, Франции и Швейцарии - 12, 9 и 7 наград, соответственно.

Напомним, Зимняя Универсиада в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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