Красноярцы смогут искать забытые в поездах вещи на сайте железной дороги

СЕГОДНЯ 15:40 2019-03-06T15:40:31+03:00

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Красноярцы, которые случайно забыли вещи в пассажирских поездах, теперь могут поискать их на сайте РЖД. Там создан специальный сервис. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги:

- Ежемесячно сотрудники АО «ФПК» (это дочернее предприятие РЖД – прим. ред.) обрабатывают до 1500 заявок о забытых вещах. Новый сервис, работающий по принципу одного окна, позволит значительно упростить и ускорить процедуру.

Для розыска вещей пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте (https://lost.fpc.ru). В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. О результате поиска пассажира проинформируют. И еще, по срокам: искать ваши вещи будут в течение 30 дней с начала поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU