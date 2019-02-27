Ему нужнее: вместо подарков на свадьбу молодожены попросили пожертвовать деньги на лечение мальчика

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-27T11:55:05+03:00

За один вечер друзья и родные пары собрали почти всю сумму

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Красноярцы Сергей и Александра отказались от подарков на свадьбу. Вместо того, чтобы принимать дорогие презенты, жених и невеста попросили: лучше пожертвуйте деньги тем, кому они нужнее. Детям, которым требуется помощь.

В итоге за один вечер друзья и родные пары собрали практически всю сумму на лечение 10-летнего Максима Большакова, мальчика, у которого аутизм.

Мама воспитывает его одна, отец ушел из семьи. Алименты перечисляет нерегулярно. Ксения посвящает сыну все свое время. (Не работает, потому что он всегда с ней). Водит на плавание, индивидуальные занятия в школу. Понемногу ребенок начинает говорить, ему становится интересна учеба.

Теперь максимка сможет пройти курс лечения. Фото: Добро24.ру.

- О помощи я никогда не просила, - признается женщина. – Всегда думала, у многих ситуация гораздо тяжелее. Тем не менее все мои силы, финансы уходят на ребенка. Я так хочу, чтобы у него было будущее. Поэтому все-таки обратилась за подмогой.

Получилось! Нужную на лечение ребенка сумму уже отправили его маме. Осталось собрать небольшой «хвостик» - 6 тысяч рублей.

- Сергей, Александра, вы невероятные! – говорит пресс-секретарь фонда «Добро24.ру» Ольга Абанцева. – Подумать о других в самый свой, на двоих, совершенно отдельный и особенный день - это невероятно, согласитесь? Пусть в вашей жизни всегда будет место чуду, как и должно быть у людей, способных делать чудо для других. Теперь у нас не двое счастливых людей, а четверо - еще и Максим и его мама.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь Максиму, можно обращаться сюда.

ИСТОЧНИК KP.RU