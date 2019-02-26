2019-02-26T11:54:31+03:00
Происшествия

Из терминала красноярского аэропорта экстренно эвакуировали всех пассажиров и сотрудников

В здании сработала пожарная сигнализация
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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После того, как пожарные разрешили, все сотрудники терминала, а также пассажиры вернулись в здание.После того, как пожарные разрешили, все сотрудники терминала, а также пассажиры вернулись в здание.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Из терминала красноярского аэропорта экстренно эвакуировали всех пассажиров и сотрудников. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось сегодня, 26 февраля, днем, около 14.20 по местному времени.

В здании сработала пожарная сигнализация, поэтому ответственные специалисты аэровокзала организовали эвакуацию всех, кто в это время находился в терминале, и вызвали пожарных.

Приехавшие спасатели здание обследовали, но признаков возгорания не нашли. Пока специалисты говорят о том, что сработка пожарной сигнализации была ложной. И ответственным сотрудникам предстоит выяснить, что случилось с техникой и датчиками, по каким причинам сработало оповещение о ЧП.

После того, как пожарные разрешили, все сотрудники терминала, а также пассажиры вернулись в здание. На работу аэропорта произошедшее не повлияло, сейчас все службы терминала работают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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