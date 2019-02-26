Красноярские школьницы придумали, как избавить мусоропроводы в подъездах от запаха

СЕГОДНЯ 09:10 2019-02-26T09:10:10+03:00

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Красноярские школьницы придумали, как избавить мусоропроводы от запаха. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления образования администрации города.

Александра Лукьянова и София Высоцкая – ученицы аэрокосмической школы. Девочки предлагают изменить существующие конструкции мусоропроводов, именно это поможет избавить жилые подъезды от запаха.

Школьницы спроектировали специальное устройство, которое необходимо установить в ствол мусоропровода. В конструкцию входит генератор озона, озонатор, аэродинамический генератор и датчик, измеряющий уровень концентрации метана.

Когда уровень концентрации газа превышает предельно допустимый, включается озонатор. Озон проходит по стволу, устраняет разлагающиеся бактерии, запах и насекомых.

Изобретение девочек по достоинству оценили специалисты-коммунальщики.

- Этот проект выполнен на достойном «взрослом» уровне. Девочки провели большую аналитическую работу. Наши специалисты высоко оценили техническую сторону идеи. Проект действительно может быть использован в повседневной жизни, поможет содержать мусоропроводы в чистоте. Однако идея нуждается в доработке, необходимо предусмотреть оборудование, которое контролировало бы подачу озона, а также сделать конструкцию более герметичной, - прокомментировал Александр Шудро, начальник отдела управляющей компании «ЖСК».

ИСТОЧНИК KP.RU