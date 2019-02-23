В Красноярске установили 8-тонную скульптуру Даши Намдакова

СЕГОДНЯ 04:15 2019-02-23T04:52:35+03:00

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В Красноярск привезли из Бурятии 8-тонную скульптуру Даши Намдакова. Гигантскую голову человека из каменных плит теперь установят у главного корпуса СФУ на Свободном, и доступ к ней будет у любого желающего, рассказала Ярослава Жигалова, пресс-секретарь вуза. Скульптура называется TRANSFORMATION. И это одна из самых узнаваемых работ Даши Намдакова - голова человека, сложенная из на первый взгляд разрозненных каменных плит и валунов, словно построенная случайно. Но восприимчивый человек узнает в ней и образ египетского сфинкса, и индийское божество, и китайского дракона, и даже кентавра...

- Установка скульптурной композиции Даши Намдакова на территории СФУ — событие уникальное в художественной жизни края, страны и, не побоюсь лишнего пафоса, всего мира, - считает Марина Москалюк, ректор института искусств имени Хворостовского. - Скульптор, выпускник Красноярского государственного художественного института 1992 года, имеет сегодня мировое признание, работы хранятся во многих крупнейших музеях России и за рубежом (Италия, Англия, Германия и т.д.), более двадцати монументальных ансамблей возведено им по всему миру. Язык бурятского мастера, воспитанного российской академической школой, понятен и крайне востребован благодаря тому, что мистическим образом Даши чувствует живые связи с древними цивилизациями и огромным пластом общечеловеческой культуры.

Открытие пройдет 25 февраля в 12:00 у главного корпуса СФУ (пр. Свободный, 79).

ИСТОЧНИК KP.RU