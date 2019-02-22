2019-02-22T07:41:24+03:00
Здоровье

В честь Дня защитника Отечества Центр здоровья бесплатно обследует красноярцев

На бесплатное комплексное медицинское обследование приглашают всех жителей края
Марина СОКОЛОВА
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Жители Красноярска могут бесплатно пройти обследованиеЖители Красноярска могут бесплатно пройти обследованиеФото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Красноярска и края могут бесплатно пройти обследование. Как сообщает Министерство здравоохранения края, в Центре можно измерить артериальное давление, рост и вес, проверить зрение, оценить уровень холестерина и глюкозы в крови. Здесь же на месте есть возможность определить функциональное состояние сердца с помощью компьютеризированной системы «Кардиовизор», провести компьютерную спирометрию (обследование легких), проверить уровень насыщения крови кислородом, сделать диагностика состава тела и получить консультацию врача по медицинской профилактике.

По итогам обследования каждый пациент получает на руки «Карту здоровья» с рекомендациями по оздоровлению: на что следует обратить особое внимание, чтобы сохранить и улучшить здоровье.

«Красноярский краевой Центр медицинской профилактики» расположен по адресу: г. Красноярск, Академгородок, 7а. Всем желающим узнать уровень своего здоровья нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и снилс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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