2019-02-18T05:10:09+03:00
Общество

В Красноярске увеличат количество спасателей во время универсиады

Причем они будут работать круглосуточно
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске увеличат количество спасателей во время универсиады.В Красноярске увеличат количество спасателей во время универсиады.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Группировка МЧС в Красноярске будет увеличена в дни универсиады. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В город прибудут из районов 224 сотрудника – чтобы обеспечить безопасность жителей, гостей и участников Студенческих игр. За неделю бойцы побывают на объектах Универсиады, познакомятся с новой техникой и оснащением.

А с 21 февраля начнут работать в круглосуточном режиме. В каждом спортивном комплексе будут дежурить сотрудники пожарного надзора, расчеты на спецмашинах и бригады МЧС. Всего на объектах задействуют почти 2000 работников ведомства и порядка 30 единиц техники.

Напомним, накануне универсиады в Красноярске вводится режим повышенной готовности. С 20 февраля по 20 марта 2019 года намечены мероприятия по организации безопасной работы химических, производственных и энергетических объектов.

Особое внимание уделяется подготовке систем оповещения и информирования людей о о чрезвычайных ситуациях посредством смс, сирен, радио и ТВ. Под контролем держат пункты временного размещения при возможном возникновении ЧС (ДК, вузы, техникумы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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