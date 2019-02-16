В Красноярске спасатели рассказали водителям, как ездить в гололед

СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-16T08:57:26+03:00

В Красноярске спасатели рассказали водителям, как правильно ездить в гололед Фото: Мария ЛЕНЦ

Если не уверены, что справитесь с машиной на дороге, воспользуйтесь автобусом

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В эти выходные в центральных и южных районах Красноярского края синоптики пообеща потепление, и оно уже пришло. Но вместе с потеплением на дорогах края усилилась гололедица. Спасатели ГУ МЧС по Красноярскому краю предупредили водителей об опасности и дали рекомендации, как избежать аварии, ведь из-за гололеда может возникнуть опасность съехать в кювет, опрокинуть автомобиль или просто потерять управление.

Итак, несколько простых советов, которые помогут уберечь себя от опасности:

- управляйте машиной на скользкой дороге плавно, не совершайте резких маневров;

- подъемы на дороге необходимо проезжать на чуть повышенной скорости, чтобы не пришлось переключать передачи;

- следите за другими участниками дорожного движения, ведь не все могут правильно оценить опасность гололеда;

- снижайте скорость у пешеходных переходов, больниц, школ и детсадов.

Удачи на дорогах!

ИСТОЧНИК KP.RU