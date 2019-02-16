В Красноярске спасатели рассказали водителям, как ездить в гололед
В эти выходные в центральных и южных районах Красноярского края синоптики пообеща потепление, и оно уже пришло. Но вместе с потеплением на дорогах края усилилась гололедица. Спасатели ГУ МЧС по Красноярскому краю предупредили водителей об опасности и дали рекомендации, как избежать аварии, ведь из-за гололеда может возникнуть опасность съехать в кювет, опрокинуть автомобиль или просто потерять управление.
Итак, несколько простых советов, которые помогут уберечь себя от опасности:
- управляйте машиной на скользкой дороге плавно, не совершайте резких маневров;
- подъемы на дороге необходимо проезжать на чуть повышенной скорости, чтобы не пришлось переключать передачи;
- следите за другими участниками дорожного движения, ведь не все могут правильно оценить опасность гололеда;
- снижайте скорость у пешеходных переходов, больниц, школ и детсадов.
Удачи на дорогах!
ИСТОЧНИК KP.RU