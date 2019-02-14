Спасатели предупреждают: на юге Красноярского края возможны сходы лавин

СЕГОДНЯ 07:19 2019-02-14T07:19:07+03:00

Лучше воздержаться от поездок к горным красотам

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Спасатели предупреждают: в горных районах Западного, Восточного Саяна и Кузнецкого Алатау сохраняется опасность схода снежных лавин. Это может нарушить работу транспорта и дорожных служб. Кроме того, туристические группы могут попасть под лавину или оказаться отрезанными от цивилизации без возможности самостоятельно выбраться.

Наиболее лавиноопасным участком федеральной автодороги Р-257 Красноярск – Кызыл – госграница является 601-605 км (Буйбинский перевал). На данный момент дорога в проезжем состоянии. Дежурит бригада автопредприятия, которая при необходимости производит очистку и подсыпку дорожного полотна.

Спасатели предупреждают: если придется отправиться в указанные места, примите меры личной безопасности, возьмите с собой теплые вещи, горячий чай, спички, лопату. И обязательно проверьте зарядку телефона.

Если вы оказались очевидцем схода лавины или же смогли самостоятельно выбраться из нее, немедленно сообщите любыми способами о происшедшем в МЧС по телефону 101 или 112. Это можно сделать с любого оператора сотовой связи даже при отрицательном балансе.

ИСТОЧНИК KP.RU