2019-02-13T05:37:35+03:00
Общество

В Красноярском крае на 5 лет запретили срезать панты у северных оленей

Поголовье животных резко сократилось
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярском крае на 5 лет запретили срезать панты у северных оленейВ Красноярском крае на 5 лет запретили срезать панты у северных оленейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае на пять лет запретили заготовку пантов дикого северного оленя из-за резкого снижения поголовья, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Еще в 2009 году численность северного оленя на территории края насчитывала 564 тысячи голов, а уже в 2017-м - немногим более 400 тысяч. Основной вред популяции наносят браконьеры. Они варварски срезают рога у живого оленя, после чего чаще всего животное гибнет.

- В связи с этим члены правительства края решили ввести запреты на срезку пантов с живых особей дикого северного оленя сроком на пять лет, - сообщили в правительстве. И пояснили, что за оленей заступились представители коренных малочисленных народов Севера и общественность Таймыра, которые хотят остановить истребление копытных. Запрет вступает в силу в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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