2019-02-13T03:36:07+03:00
Дом. Семья

Он плакал, как ребенок: красноярка нашла в мусорном контейнере погибающего на морозе щенка

Малыш ищет дом и своего человека
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments8
Щенок ищет дом Фото: соцсетиЩенок ищет дом Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Говорят, такие собаки, как этот малыш, самые преданные - настрадавшиеся и хлебнувшие горя, а потому умеющие ценить человеческое тепло. Палевого пушистого Мишку 80-летняя жительница Красноярска обнаружила в мусорном контейнере в районе Бугача в лютый мороз.

Было за минус 40. Вечером она пошла вынести мусор. И когда уже собралась идти обратно, неожиданно услышала, как жалобно скулит собака, плачет, как ребенок. Сначала не поняла, откуда звук, а потом на дне приметила свернувшегося клубком пушистого щенка. Сама его достать женщина не смогла, позвала на помощь внучку.

Малыша выкинули на мороз в мусорный конейнер Фото: соцсети

Малыша выкинули на мороз в мусорный конейнер Фото: соцсети

- Это была целая спасательная операция, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Наталья, внучка женщины. - Бабушка ночью позвонила нам с мужем, говорит, собаку кто-то в мусор выкинул. Мы поехали выручать. Темень кругом, мы в мусоре роемся... Думали, пока ехали, он погиб. Хотели уже уходить, но тут он гавкнул. Мы с мужем его вытащили. Месяца 4 ему, думаю, на спаниельку похож немного. Пушистый очень.

За густой мех и богатую шубу малыша назвали Мишкой. Самое страшное - смерть на морозе - для Мишки позади. Теперь он ищет новый дом и человека, который будет его любить и заботиться о нем.

- На этой мусорке, где бабушка нашла Мишку, постоянно находят выброшенных щенков, - говорит Наталья. - Зверство. Мы бы у себя оставили, но животных полон дом, и у бабушки тоже. Надеемся, найдутся для Мишки хорошие хозяева, он очень контактный, озорной парнишка.

Если Мишка вам приглянулся, и вы хотите найти верного друга, звоните Наталье: 8-913-833-3450.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор края рассказал президенту, как в Красноярске сносят ветхие дома
В Красноярске на стройке из шахты лифта достали тело мужчины
Губернатор Красноярского края подарил школьнику концертную балалайку
В Красноярске построят три новых школы в этом году
Красноярцы вышли на пикет с требованием построить школу в Солнечном
Красноярским инспекторам ДПС выдали планшеты, чтобы быстрее штрафовать водителей
ВТБ на четверть увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»
В Красноярске сделали новые и переименовали старые автобусные остановки
Мэрию заставляют отремонтировать аварийное общежитие в центре Красноярска
В красноярском детском саду устроили выставку рисунков, где главными героями стали снеговики
На скользкие ступеньки Виноградовского моста положили резиновые коврики
Мэр Красноярска высказался за снос строящегося на тротуаре кафе «Кантри»
В Красноярске назвали самые популярные у прервоклассников школы
Прекрасным читательницам «Комсомолка» дарит подвеску
Роман о любви в подарок – только читателям «Комсомолки»!
В Красноярском крае лесоруб сжег товарищей в вагончике
В «Роевом ручье» проверили, вспомнят ли соску подросшие лосята, и накормили их отваром
Tele2 опередила конкурентов по темпам строительства LTE-сетей
Бобровый лог сменил режим работы из-за подготовки к Универсиаде
Красноярка продает коллекцию точилок для карандашей за миллион рублей
Об участии в Универсиаде-2019 заявили 58 стран мира
Медсестрам в Сосновоборске выплатили зарплату после вмешательства прокуроров
В Красноярском крае на 5 лет запретили срезать панты у северных оленей
Красноярск сутки продержался в топ-3 рейтинга самых грязных городов мира
В Красноярске «заминировали» Арену-Север