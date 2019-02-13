Он плакал, как ребенок: красноярка нашла в мусорном контейнере погибающего на морозе щенка

13 Февр. 03:36 2019-02-13T03:36:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Говорят, такие собаки, как этот малыш, самые преданные - настрадавшиеся и хлебнувшие горя, а потому умеющие ценить человеческое тепло. Палевого пушистого Мишку 80-летняя жительница Красноярска обнаружила в мусорном контейнере в районе Бугача в лютый мороз.

Было за минус 40. Вечером она пошла вынести мусор. И когда уже собралась идти обратно, неожиданно услышала, как жалобно скулит собака, плачет, как ребенок. Сначала не поняла, откуда звук, а потом на дне приметила свернувшегося клубком пушистого щенка. Сама его достать женщина не смогла, позвала на помощь внучку.

Малыша выкинули на мороз в мусорный конейнер Фото: соцсети

- Это была целая спасательная операция, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Наталья, внучка женщины. - Бабушка ночью позвонила нам с мужем, говорит, собаку кто-то в мусор выкинул. Мы поехали выручать. Темень кругом, мы в мусоре роемся... Думали, пока ехали, он погиб. Хотели уже уходить, но тут он гавкнул. Мы с мужем его вытащили. Месяца 4 ему, думаю, на спаниельку похож немного. Пушистый очень.

За густой мех и богатую шубу малыша назвали Мишкой. Самое страшное - смерть на морозе - для Мишки позади. Теперь он ищет новый дом и человека, который будет его любить и заботиться о нем.

- На этой мусорке, где бабушка нашла Мишку, постоянно находят выброшенных щенков, - говорит Наталья. - Зверство. Мы бы у себя оставили, но животных полон дом, и у бабушки тоже. Надеемся, найдутся для Мишки хорошие хозяева, он очень контактный, озорной парнишка.

Если Мишка вам приглянулся, и вы хотите найти верного друга, звоните Наталье: 8-913-833-3450.

ИСТОЧНИК KP.RU