2019-02-11T03:46:31+03:00
Происшествия

СМИ: начальника красноярской колонии нашли застреленным

Рядом с телом Юрия Кирильченко обнаружена записка
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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СМИ: начальника красноярской колонии нашли застреленнымСМИ: начальника красноярской колонии нашли застреленнымФото: Мария ЛЕНЦ
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Тело начальника ИК-14 ГУФСИН России по Красноярскому краю Юрия Кирильченко обнаружено 8 февраля в его доме. Об этом сообщили сразу несколько СМИ. Известно, что на теле имеется огнестрельное ранение, а рядом с ним найдена записка. Не исключено, что она объясняет произошедшее.

Исправительная колония, которой руководил Кирильченко, находится в поселке Тамтачет (Иркутская область), однако является структурным звеном ГУФСИН по Красноярскому краю. Сообщается, что в данный момент решается вопрос о месте захоронения погибшего: его похоронят либо в Иркутской области, либо в Красноярске. Возбуждено ли по факту гибели уголовное дело - не сообщается. Пока по данному факту официального комментария от ГУФСИН края не поступало. Комсомольская правда - Красноярск продолжает следить за развитием этой истории. Подробности сообщим позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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