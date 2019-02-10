«Вернулся за телефоном и больше не вышел»: в Красноярском крае при пожаре в частном доме погиб мужчина

СЕГОДНЯ 08:11 2019-02-10T10:05:54+03:00

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В селе Долгий Мост накануне, 9 февраля, при пожаре в частном доме погиб мужчина. Все произошло поздно ночью в двухквартирном частном доме.

- В 00:41 в Абанском районе в селе Долгий Мост произошло загорание жилого дома, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - В 14:20 пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 9 человек, 3 единицы техники.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск соседи погорельцев, хозяйка одной половины дома скончалась несколько месяцев назад. И там никто не жил. Во второй половине проживали пожилые супруги. В первом часу ночи хозяин проснулся от запаха гари и выглянул в окно. Потом закричал: «Так это мы горим!». Разбудил жену и вытолкал ее на улицу. Сам остался собирать документы и телефоны. Выскочил с вещами из дома и вдруг вспомнил, что забыл телефон. Ринулся в горящий дом и все… Его тело нашли после того, как пламя потушили пожарные.

Местные жители предполагают, что пожар возник именно в пустующей половине дома. Возможно, в дом забрались неизвестные, чтобы погреться и бросили непотушенную сигарету. Либо же это и вовсе намеренный поджог. Следствию еще предстоит установить точную причину возгорания.

В краевом МЧС же напоминают, что одной из частых причин пожаров в частном жилом секторе является нарушение техники безопасности при эксплуатации печей. Как только за окном температура воздуха понижается, количество пожаров в жилом секторе резко увеличивается.

За минувшую неделю из 149 пожаров в нашем регионе, 50 произошли по причине несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

ИСТОЧНИК KP.RU