СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-09T12:50:05+03:00

Красноярцам показали, как будет выглядеть правобережная набережная после благоустройства. Фото: сайт госзакупок.

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Представлены эскизы благоустройства правобережной набережной Красноярска. Сейчас ищут проектировщика за 7,32 миллионов рублей, сообщили на сайте госзакупок.

Итак, было решено, что оформление набережной должно отражать историю правобережья. Не секрет, что эта территория развивалась благодаря строительству больших заводов, Транссиба, ТЭЦ… Поэтому кое-где в брусчатку «вмонтируют» фрагменты ЖД рельс.

Участок у микрорайона «Белые росы» превратиться в парк. У Предмостной площади разобьют локации для массовых мероприятий, спорта, игр и прогулок.

Качели, амфитеатр, ролледром, веломаршрут, - здесь будет много интересного. Фото: сайт госзакупок.

Зону от Предмостной до конца «Южного берега» отдадут пешеходам и велосипедистам. Организуют здесь удобные дорожки и веломаршрут – по кольцу. Запланирована и площадка для выгула собак.

Кроме того, на набережной появятся всевозможные качели, тренажеры и даже роллердром. Будет тут и амфитеатр, диваны, фотозона, площадка для пикников… В центральной части сделают пандусы, найдут места под временные и постоянные павильоны, а также туалеты.

Предполагается, что проектировщика выберут 7 марта. Облагородить набережную нужно будет за лето.

ИСТОЧНИК KP.RU