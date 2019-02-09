СЕГОДНЯ 07:33 2019-02-09T07:33:24+03:00

Сразу трое начальников силовых ведомств отправлены в отставку в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске отстранены от должности сразу трое высокопоставленных представителей силовых ведомств. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликовали накануне, 8 февраля, на портале правовой информации.

Согласно документу, в отставку отправлен заместитель начальника краевого главка генерал-майор Александр Кузнецов, занимавший пост в течение 14 лет – с 2005 года.

Кроме того, должности лишился начальник Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант Сергей Диденко.

Также в списке оказался первый заместитель руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю полковник юстиции Александр Расстрыгин. С ноября 2018 года он был временно отстранен от должности.

Напомним, масштабные увольнения силовиков прошли по всей России. Под них попали одиннадцать глав ведомств. На новые должности назначили тридцать человек.

ИСТОЧНИК KP.RU