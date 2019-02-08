В Красноярске открыли вытрезвитель: он будет работать до 15 марта

СЕГОДНЯ 09:23 2019-02-08T09:23:26+03:00

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В Красноярске до 15 марта проработает медвытрезвитель. Его открыли при центре социальной адаптации на правом берегу Енисея (улица 60 лет Октября). Известно, что ранее здесь размещался центр социальной адаптации для бывших заключенных. В помещении три комнаты, в которых есть кровати с постельными принадлежностями, вода. Единовременно здесь может содержаться 26 человек.

- В отдельном медицинском кабинете будет проходить медосвидетельствование, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в центре.

Известно, что учреждение проработает с 1 февраля по 15 марта. На сессии в Заксобрании края отметили, что кормить людей, попавших в вытрезвитель, не будут. Они могут рассчитывать только на помощь медиков. Пока что вытрезвитель работает в тестовом режиме. Здесь побывали уже 6 человек. При каких обстоятельствах задержали и через сколько отпустили постояльцев вытрезвителя - не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU