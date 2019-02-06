«Жили еще при мамонтах»: самых морозостойких животных показали в «Роевом ручье»
- Они пережили ледниковый период, так что сибирские морозы им нипочем! – в «Роевом ручье» Красноярска показали самых морозоустойчивых питомцев.
Ими оказались европейский зубр и овцебык. Жвут на земле еще со времен мамонтов. И аномальной стужей (а в Красноярске холоднее нормы на 12-18 градусов) их не испугаешь.
Более того, овцебыки встречают морозы с энтузиазмом. Обычно этим обитателям «Роева ручья» меньше других достается внимания. А зря: у них можно поучиться, как пережить холода. Для этого овцебык «экипирован» природой как нельзя лучше. У него нет выступающих частей тела, а, значит, теплопотери исключены. Плюс почти 100-сантиметровый мех, это фантастическая изоляция от холода! А подшерсток (гивиот) используют для утепления скафандров – для выхода космонавтов в открытый космос.
В «Роевом ручье» первый овцебык появился в 2003-м году, его привезли с Таймыра. А через 6 лет в парке родился теленок, которого назвали Саид. К слову, овцебыки плохо размножаются в неволе, так что это большая редкость.
На фото - зубр. Фото: Роев ручей.
Еще один морозостойкий питомец зоопарка – европейский зубр. Могучее животное с густой шерстью тоже с легкостью переносит холода.
- Тем не менее чтобы помочь им, сотрудники парка увеличивают в морозы рацион животных и дают им теплое питье, - делятся в пресс-службе «Роева ручья».
ИСТОЧНИК KP.RU