СЕГОДНЯ 06:16 2019-02-06T06:16:28+03:00

«Жили еще при мамонтах»: самых морозостойких животных показали в «Роевом ручье». На фото овцебык. Фото: Роев ручей.

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- Они пережили ледниковый период, так что сибирские морозы им нипочем! – в «Роевом ручье» Красноярска показали самых морозоустойчивых питомцев.

Ими оказались европейский зубр и овцебык. Жвут на земле еще со времен мамонтов. И аномальной стужей (а в Красноярске холоднее нормы на 12-18 градусов) их не испугаешь.

Более того, овцебыки встречают морозы с энтузиазмом. Обычно этим обитателям «Роева ручья» меньше других достается внимания. А зря: у них можно поучиться, как пережить холода. Для этого овцебык «экипирован» природой как нельзя лучше. У него нет выступающих частей тела, а, значит, теплопотери исключены. Плюс почти 100-сантиметровый мех, это фантастическая изоляция от холода! А подшерсток (гивиот) используют для утепления скафандров – для выхода космонавтов в открытый космос.

В «Роевом ручье» первый овцебык появился в 2003-м году, его привезли с Таймыра. А через 6 лет в парке родился теленок, которого назвали Саид. К слову, овцебыки плохо размножаются в неволе, так что это большая редкость.

На фото - зубр. Фото: Роев ручей.

Еще один морозостойкий питомец зоопарка – европейский зубр. Могучее животное с густой шерстью тоже с легкостью переносит холода.

- Тем не менее чтобы помочь им, сотрудники парка увеличивают в морозы рацион животных и дают им теплое питье, - делятся в пресс-службе «Роева ручья».

ИСТОЧНИК KP.RU