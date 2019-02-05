СЕГОДНЯ 17:03 2019-02-05T17:05:09+03:00

Те улицы и кварталы, которые уже успели оформить по этим стандартам, стали выглядеть «интеллигентно» - считает глава Красноярска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава города определил одну из базовых задач на этот год – работу над визуальной эстетикой краевого центра

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Облик Красноярска будут подгонять под стандарты и форматы. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, глава города Сергей Еремин определил одну приоритетных задач в развитии краевого центра на нынешний год.

По словам Еремина, в городе необходимо работать над визуальной эстетикой. Сейчас есть принятые стандарты и форматы относительно того, как должны выглядеть фасады домов, вывески и витрины магазинов. Те улицы и кварталы, которые уже успели оформить по этим стандартам, стали выглядеть «интеллигентно» - считает глава Красноярска.

Теперь задача подогнать под эти форматы большинство других зданий и магазинов в городе.

- Правильно оформить витрины, входную группу с крыльцом, заменить пёстрые вывески, установить урны, следить за чистотой на своей территории и, если есть газон, ухаживать за ним – вот несколько простых правил. Одним бюджетным рублём навести порядок не получится, а неравнодушие бизнеса и красноярцев помогут сделать Красноярск более ухоженным и опрятным, - прокомментировал Сергей Ерёмин.

ИСТОЧНИК KP.RU