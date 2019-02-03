21-летний нападающий Александр Соболев переходит в ФК «Енисей»
ФК «Енисей» представил нового нападающего клуба Александра Соболева забавным роликом из «Покемонов». 21-летний нападающий самарских «Крыльев Советов» до конца сезона переходит в красноярский клуб, сообщили в пресс-службе «Енисея».
Соболев, я выбираю тебя.Видео: ФК Енисей
- Соболев - воспитанник барнаульского «Динамо», в основном составе которого дебютировал в 2015 году, - рассказали о карьере игрока в красноярскомклубе. - С 2016 по 2017 год форвард выступал за «Томь», после этого перешел в самарские «Крылья». Добро пожаловать в «Енисей»!
Перспективный нападающий провел 25 матчей в российской премьер-лиге. Входил в состав молодежной сборной России, провел две игры за национальную команду.
«Мощный покемон», - оценили болельщики «Енисея» и ожидают, что Соболев покажет себя в предстоящих играх. Добавим, что речь идет именнооб аренде игрока, не о выкупе.
ИСТОЧНИК KP.RU