2019-02-03T10:19:20+03:00
Спорт

21-летний нападающий Александр Соболев переходит в ФК «Енисей»

Соболев арендован до конца сезона [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: стопкадр с видеоФото: стопкадр с видео
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ФК «Енисей» представил нового нападающего клуба Александра Соболева забавным роликом из «Покемонов». 21-летний нападающий самарских «Крыльев Советов» до конца сезона переходит в красноярский клуб, сообщили в пресс-службе «Енисея».

Соболев, я выбираю тебя.Видео: ФК Енисей

- Соболев - воспитанник барнаульского «Динамо», в основном составе которого дебютировал в 2015 году, - рассказали о карьере игрока в красноярскомклубе. - С 2016 по 2017 год форвард выступал за «Томь», после этого перешел в самарские «Крылья». Добро пожаловать в «Енисей»!

Перспективный нападающий провел 25 матчей в российской премьер-лиге. Входил в состав молодежной сборной России, провел две игры за национальную команду.

«Мощный покемон», - оценили болельщики «Енисея» и ожидают, что Соболев покажет себя в предстоящих играх. Добавим, что речь идет именнооб аренде игрока, не о выкупе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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