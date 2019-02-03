Спасатели выручили замерзающего на красноярском водохранилище рыбака на снегоходе

СЕГОДНЯ 07:00 2019-02-03T07:00:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели выучили из беды 40-летнего рыбака, который замерзал на красноярском водохранилище в двадцати километрах от берега.

Произошло все в субботу, 2 февраля, сообщили в КГКУ «Спасатель». Мужчина выехал на снегоходе на рыбалку, но в районе залива Кулюк снегоход сломался - ни завести, ни с места тронуться. Мужчина повозился с машиной, пытался завести, починить, но без толку. Мороз между тем крепчал, а до берега идти и идти - 20 километров... Конечно, самому ему в таких жестких условиях было никак не спастись. Пришлось звонить спасателям.

Спасатели прибыли на место на катере на воздушной подушке «Хивус». Замерзшего мужчину эвакуировали на базу и отогрели и привели в чувство. Что касается снегохода, то он остался дожидаться хозяина на водохранилище - технику рыбаку придется доставлять на берег самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU