«Моложе его на 30 лет»: о невесте Александра Цекало рассказала одноклассница

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-31T12:28:55+03:00

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Не так давно Александр Цекало оформил развод с Викторией Галушка. 34-летней блондинке 57-летний продюсер предпочел красавицу-брюнетку Дарину Эрвин. Но она не любовница, а невеста, подчеркивает Александр. Влюбленные уже обручились и скоро собираются создать семью.

О том, кто такая Дарина Эрвин, пока известно немного. Как установила «Экспресс газета», это модель и актриса, сейчас она покоряет Голливуд. Корреспонденты отыскали одноклассницу Дарины — Рамину и узнали эксклюзивные подробности.

- Раньше Дарина носила фамилию Сапарова, - поведала девушка. – Родилась и выросла в городе Алма-Ата. Причем она моложе Цекало не на 20, а на 30 лет.

Напомним, до этого «Экспресс газета» выяснила, что отец Дарины – кореец, мама – русская. Дочка поменяла фамилию только, когда стала взрослой.

ИСТОЧНИК KP.RU