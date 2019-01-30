В Красноярске управляющие компании оштрафовали за нечищеные дворы

СЕГОДНЯ 17:10 2019-01-30T17:10:13+03:00

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Администрация Октябрьского района крепко взялась за придомовые территории. На прошлой неделе новый глава района Геннадий Гартман выезжал проверить вверенное ему хозяйство и обратил внимание на то, что некоторые дворы не чистят от снега и наледи. И пообещал наказывать нерадивые управляющие компании и ТСЖ.

Те, кто услышал Геннадия Гартмана, уже направил в свои дворы спецрованную технику и бригаду дворников. Однако многие жилищные организации к работам ещё не приступали. Например, на Курчатова, 2 и Курчатова, 4 проезжая часть не очищена от наледи и снега, а пешеходные дорожки не обработаны противогололедными материалами. Кроме того, возле дома № 4 валяется мебель и крупные бытовые отходы. Примерно такая же ситуация и во дворе на проспекте Свободный, 64ж.

- За счет средств, которые собираются с владельцев жилья, управляющие компании должны нанимать технику и приводить дворы в порядок. Как мы видим, во дворе на улице Курчатова, 2 и 4 эта работа не выполнена. В самое ближайшее время руководители будут наказаны рублем. До конца недели будут проверены все дворы Октябрьского района и таким нерадивым предприятиям грозят штрафы, - отметил руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.

Кстати, жители, недовольные работой управляющих компаний, могут обращаться в районную администрацию или по телефону горячей линии: 247-01-20.

ИСТОЧНИК KP.RU