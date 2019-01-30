2019-01-30T10:42:38+03:00
Происшествия

Хакеры взломали официальный сайт Тувы и залили в него ссылки на популярный сериал

Через несколько часов программисты все исправили
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Хакеры взломали официальный сайт Тувы и залили в него ссылки на популярный сериал. Фото: скриншот сайтаХакеры взломали официальный сайт Тувы и залили в него ссылки на популярный сериал. Фото: скриншот сайта
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Хакеры покусились на официальный сайт правительства Тувы: в раздел министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок они залили фишинг-ссылку на сериал «Домашний арест». Остается догадываться, почему именно его. То ли потому, что эта комедийная новинка очень популярна среди зрительской аудитории. То ли с намеком, ведь главный герой сериала, чиновника, который попался на крупной взятке и попал под домашний арест по месту прописки.

Вскоре после хакерской провокации сайт временно закрыли. Программисты его почистили и убрали всю ненужную информацию. Но это не первый случай, когда правительственные интернет-ресурсы подвергаются атакам хакеров. В ноябре 2016 года неизвестные умельцы взломали сайт красноярского УДИБа и оставили там надпись «бездельники». Да и сайт правительства Красноярского края время от времени подвергается атакам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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