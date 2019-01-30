СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-30T09:52:05+03:00

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В Хакасии бабушка и дед сожгли в печке годовалого внука. Шокирующую информацию подтвердили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасского следственного комитета. Все случилось накануне, 29 января, в Таштыпском районе. Обугленное тельце нашел в печи родственник, он же вызвал полицию.

По предварительной версии мать ребенка уехала по делам в соседнее село, оставив 11-месячного кроху под присмотром своих родителей (бабушке – 42 году, деду – 47). В алкогольном угаре они совершили убийство ребенка. Пока не установлено, как это произошло, преднамеренно или по неосторожности. Судебно-медицинская экспертиза будет разбираться, был ребенок жив, когда его положили в печь, или уже мертв.

Подозреваемых уже задержали. Как только они протрезвеют, их допросят. Будет дана оценка и деятельности органов системы профилактики. Добавим, что уголовное дело будет вести отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU