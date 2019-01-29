СЕГОДНЯ 06:46 2019-01-29T06:46:29+03:00

Спасатели предупреждают автолюбителей: выезжать на лед рек можно только в местах официально действующих ледовых переправ Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

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В Красноярском крае открыли еще одну переправу. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Транспорт начала пропускать еще одна дорога через Енисей в Енисейском районе, у деревни Южаково. Всего на сегодняшний день в крае действует 122 ледовых переправы.

Спасатели предупреждают автолюбителей: выезжать на лед рек можно только в местах официально действующих ледовых переправ, именно в этих местах лед достаточно долстый, чтобы выдержать машину.

- Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Не следует допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять также не рекомендуется, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.