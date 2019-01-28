2019-01-28T08:02:58+03:00
Происшествия

Красноярские спасатели выручили заблудившихся туристов

Пять человек не могли выйти к людям на Столбах и Черной сопке
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярские спасатели выручили заблудившихся туристовКрасноярские спасатели выручили заблудившихся туристовФото: Мария ЛЕНЦ
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Пять туристов на минувших выходных заблудились на Столбах и Черной сопке. Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель». Двое из потерявшихся плутали в заповеднике «Столбы», поначалу сами пытались найти дорогу к людям. Но, в итоге, были вынуждены призвать на помощь спасателей. Их нашли сотрудники постоянно поста в заповеднике.

Еще трое туристов сбились с пути на Кузнецовском плато (Черная сопка). Звонок от них поступил на телефон Единой службы спасения (101). Спасатели выехали на место, обнаружили потерявшихся и передали родственникам. Кстати, от дальних пеших маршрутов туристам временно рекомендуют воздержаться. Накануне ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщило о резком похолодании и ветре в центральных районах региона. Мороз ожидается до минус 35 градусов.

Единый телефон службы спасения - 101.

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