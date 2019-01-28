Появилась информация об эвакуации красноярских школ из-за сообщений о минировании

СЕГОДНЯ 06:36 2019-01-28T06:36:01+03:00

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Ученики красноярских школ сообщают родителям в месенджерах о том, что ряд школ сегодня эвакуировали. Якобы утром в администрации учреждений поступили звонки о минировании учебных заведений. Речь о школах 5, 121, 91 и 7. При этом все школы находятся практически рядом. По словам родителей учеников 91-й школы, занятия перенесли в старый корпус, а в 5-й отменены занятия во вторую смену.

Кроме того, сегодня утром у поликлиники БСМП наблюдалось большое скопление посетителей, которые не могли попасть в здание. Официально, впрочем, факт эвакуации и отмены занятий в управлении образования Красноярска не подтвердили, как и в БСМП, порекомендовав по данному вопросу обращаться в полицию.

- Пока данную ситуацию мы не комментируем, - сказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск официальный представитель ГУ МВД по краю Владимир Юрченко.

В ближайшее время сообщим об уточненной информации.