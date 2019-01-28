2019-01-28T05:02:33+03:00
Звезды

Экс-участник Дома-2 Александр Гобозов женится на красноярке

С Надеждой их объединяет бизнес и планы на будущее
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Экс-участник Дома-2 Александр Гобозов женится на красноярке Фото: ИнстаграмЭкс-участник Дома-2 Александр Гобозов женится на красноярке Фото: Инстаграм
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Экс-участник Дома-2 Александр Гобозов женится на красноярке. Об этом стало известно накануне из соцсетей. Подтвердил это и сам Гобозов, заявив в своем Инстаграм несколько месяцев назад, что встретил ту единственную, с которой счастлив, несмотря на тысячи разделяющих километров. Девушку зовут Надежда и живет она в Красноярске.

Известно, что познакомилась пара, когда Александр был в Красноярске в командировке по делам сетевого маркетинга, которым успешно занимается. Надежда, к слову, является руководителем подразделения в Красноярске и у нее есть дочь от первого брака. Совместную фотосессию с любимой и командой единомышленников Александр выложил в Инстаграм.

«Смотреть в одном направлении, смотреть друг на друга и быть счастливыми», - такие романтические подписи к совместным снимкам с Надеждой размещает Саша в соцсети. Впрочем, ни Гобозов, ни Надежда пока о дате свадьбы не сообщали.

Подтвердил информацию о скором бракосочетании Давид Антанашвили, близкий друг Гобозова по телестройке.

«Это Саша Гобозов. В скором времени он женится, но это секрет», - написал Антанашвили в своем Инстаграме.

Что касается предыдущей любимой женщины Гобозова Алианы Устиненко, то сейчас она вновь пытается устроить личную жизнь на телепроекте. У пары имеется общий сын Роберт.

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