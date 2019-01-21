Спасатели эвакуировали 26 человек из горящего ресторана «Свинья и бисер»

СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-21T10:14:23+03:00

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В центре Красноярска этой ночью полыхнул ресторан «Свинья и бисер». По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, случилось все в 23.28 по местному времени. Из здания по Красной Армии, 16а подоспевшие пожарные эвакуировали 26 человек. К моменту прибытия пожарных расчетов в ресторане было задымление. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

- В 00.22 пожар ликвидирован, - говорят спасатели. - На тушение пожара от МЧС России привлекалось 17 человек, 6 единиц техники.

Чтобы эвакуировать людей и справиться с огнем, у пожарных ушел час.Надышавшихся дымом посетителей кафе вывели на воздух. Несмотря на испуг, никто из людей не пострадал. Погибших нет. Причину возгорания в данный момент устанавливают специалисты. После этого уже можно буде оценить ущерб, который нанесен заведению.