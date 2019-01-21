В МЧС объяснили «увеличение» числа выездов на пожары на мусорных площадках

СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-21T09:54:50+03:00

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В интернете широко разошлась информация об увеличении случаев возгорания на мусорных площадках Красноярска. Многие связали это с мусорной реформой - якобы люди из чувства протеста или из желания избавиться от мусорных завалов начали поджегать их. На самом деле, как пояснили в региональном МЧС, все совсем не так. Просто с января изменена система учета пожаров. Ранее пожарные расчеты также выезжали по подобным сигналам, однако не прописывали их, поскольку они довольно мелкие.

Теперь отношение к доселе не попадавшим в сводки пожарам пересмотрели. Выезд был, бензин потрачен, наряд отработал - значит, и случай должен быть зарегистрирован.

- Количество выездов на тушение мусорных площадок осталось прежним, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС ПО Красноярскому краю. - Как правило, причиной подобных пожаров становится непотушенная сигарета.