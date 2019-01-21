Красноярские активисты отправили депутатам Госдумы посылки с отходами

СЕГОДНЯ 07:54 2019-01-21T07:58:07+03:00

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Ситуация вокруг мусорной реформы в Красноярске обостряется. 19 января группа активисток решила отправить депутатам Госдумы и сенатору от Красноярского края посылки с мусором. В числе получателей, судя по видео, размещенному на канале ПраймПравда на Ютуб, депутаты Юрий Швыткин, Сергей Натаровв, Виктор Зубарев, Раиса Кармазина и сенатор Андрей Клишас. Более того, активистки призывают присоединиться всех жителей Красноярска.

Посылки с мусором.Видео: Прайм-Правда

- Посмотрите, что с городом стало, - показывает на камеру активистка Евгения Валерьевна. -Мы ничего не можем добиться от мэра, он от нас сбегает (вопрос о мусорной реформе не находится в ведении администрации города - прим. Ред.), министр экологии в такой тупиковой ситуации уходит в отпуск.

Напомним, что с 1 января Красноярск и край платят за вывоз ТБО по новой системе и схеме. После новогодних праздников красноярцы возмутились мусорной реформе, поскольку на многих контейнерных площадках мусор не вывозился совсем. Ранее оплата за вывоз мусора рассчитывалась с квадрата площади жилого помещения, теперь - по числу прописанных в квартире.