2019-01-21T07:58:07+03:00
Общество

Красноярские активисты отправили депутатам Госдумы посылки с отходами

Общественницы говорят, что не получают ответов от чиновников на местах [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Мусор отечества: красноярские активисты отправили депутатам Госдумы посылки с мусоромМусор отечества: красноярские активисты отправили депутатам Госдумы посылки с мусоромФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Ситуация вокруг мусорной реформы в Красноярске обостряется. 19 января группа активисток решила отправить депутатам Госдумы и сенатору от Красноярского края посылки с мусором. В числе получателей, судя по видео, размещенному на канале ПраймПравда на Ютуб, депутаты Юрий Швыткин, Сергей Натаровв, Виктор Зубарев, Раиса Кармазина и сенатор Андрей Клишас. Более того, активистки призывают присоединиться всех жителей Красноярска.

Посылки с мусором.Видео: Прайм-Правда

- Посмотрите, что с городом стало, - показывает на камеру активистка Евгения Валерьевна. -Мы ничего не можем добиться от мэра, он от нас сбегает (вопрос о мусорной реформе не находится в ведении администрации города - прим. Ред.), министр экологии в такой тупиковой ситуации уходит в отпуск.

Напомним, что с 1 января Красноярск и край платят за вывоз ТБО по новой системе и схеме. После новогодних праздников красноярцы возмутились мусорной реформе, поскольку на многих контейнерных площадках мусор не вывозился совсем. Ранее оплата за вывоз мусора рассчитывалась с квадрата площади жилого помещения, теперь - по числу прописанных в квартире.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24