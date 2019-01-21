2019-01-21T03:47:43+03:00
Общество

В Красноярске массово горят мусорные площадки: пожарные за сутки 7 раз выезжали на тушение

С чем связано участившееся количество пожаров на контейнерных площадках - не сообщается
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске массово горят мусорные площадки: пожарные за сутки 7 раз выезжали на тушениеВ Красноярске массово горят мусорные площадки: пожарные за сутки 7 раз выезжали на тушениеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске возгорания на мусорных площадках приобретают массовый характер. Только за минувшие сутки, по данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, пожарные 7 раз выезжали на тушение. Да - пожары мелкие, да - чтобы потушить, не требуется много сил и времени. Однако такие факты участились.

Итак, по информации спасателей, пожары на контейнерных площадках за минувшие сутки произошли в следующих районах: Октябрьский - два случая; Ленинский - три случая; Кировский и Свердловский - по одному факту возгорания. Как правило, на тушение подобных пожаров выезжает один пожарный расчет, ликвидация занимает от нескольких минут до получаса. С чем связано такое количество пожаров на мусорных площадках, - не сообщается. Однако не исключено, что имеет место прямая причинно-следственная связь с тем, что подрядчики не вовремя освобождают контейнерные площадки от скопившегося мусора.

К слову, пожары на контейнерных площадках не единственная проблема. Красноярка Юлия Ганусова, например, накануне сумела запечатлеть на своей контейнернрй площадке охоту бездомных собак на крыс.

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