В Красноярском крае огонь Зимней универсиады-2019 первым встретил Норильск

СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-20T10:46:39+03:00

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В Красноярском крае региональный этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады начнется 22 января в Норильске. 16 января колбу с огнем доставили в северный город на самолете с изображением талисмана Студенческих игр U-Лайки.

Напомним, эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартовала 20 сентября в итальянском Турине. Во время международного этапа факелоносцы пронесли огонь по улицам Алма-Аты в Казахстане и Харбина в КНР.

В России огонь Студенческих игр уже побывал в 17 городах. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске за день до старта соревнований.

- На протяжении всего маршрута следования эстафеты огня по территории Красноярского края сотрудники МЧС и полиции будут обеспечивать безопасность участников эстафеты, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лучшим стал спортсмен Кирилл Сысоев Фото: Крайспорт

18 января в Красноярске на трассах кластера «Сопка» прошло первенство России по фристайлу среди юниоров в ски-кроссе. В соревнованиях мужчин участвовало 28 райдеров. Лучшим стал спортсмен из Красноярского края Кирилл Сысоев.

– Я рад, что в моем родном Красноярске, наконец, появилась достойная трасса для тренировок и соревнований фристайлистов, - сказал Кирилл после своего выступления. - По-моему, это единственная сейчас трасса в России, которая доведена до идеала, все требования FIS соблюдены. В моих ближайших планах – подготовка к первенству мира.

Серебряный призер соревнований – Николай Шуплецов, на третьем месте – Андрей Герасимов. Оба спортсмена выступают за Санкт-Петербург.