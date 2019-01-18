«Сибирская Венеция» под Красноярском построена незаконно

СЕГОДНЯ 05:59 2019-01-18T05:59:50+03:00

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Жилой поселок «Сибирская Венеция» в Березовском районе, под Красноярском, построен незаконно. К такому решение пришел районный суд, рассмотрев иск прокуратуры. Претензии – к администрации Березовского района, она выдала разрешение на строительство объектов, которые по факту уже были возведены.

Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, основанием для искового заявления стали результаты проверки на предмет исполнения градостроительного законодательства. Она показала, что в ноябре 2017 года в администрацию Березовского района поступили заявления от ООО «Сибирская Венеция» о выдаче разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в границах нескольких участков.

По градостроительному плану, который представил застройщик, на том месте было чистое поле. Чиновники разрешение выдали, не удосужившись проверить. Однако в реальности на тот момент там уже были построены одно- и двухэтажные коттеджи. Возникает вопрос, что теперь будет с теми, кто уже живет в «Сибирской Венеции» в незаконно построенных домах?