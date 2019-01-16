О 500%-ных премиях приближенным главы Хакасии сообщили СМИ

СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-16T17:02:56+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в российских СМИ прокатился скандал. Сразу несколько изданий со ссылкой на источники объявили: стало известно, что недавно избранный глава Хакасии Валентин Коновалов выписал огромные новогодние премии своему ближнему кругу.

Сразу пятнадцать чиновников, якобы получили по несколько сотен тысяч рублей. Так, замгубернатора Юлия Исмагилова была награждена премией в размере 300% от ежемесячного оклада – «за успешное выполнение отдельных заданий по поручению главы республики». А другим распоряжением ее поощрили, назначив еще 200% от месячного денежного содержания. Тогда как на тот момент Исмагилова проработала в должности не больше полумесяца.

По подсчетам СМИ, первая ее премия составила почти 500 тысяч, вторая больше 300. Плюс декабрьская зарплата. Так что за месяц чиновница обогатилась практически на миллион, заключили журналисты. В качестве доказательств были предоставлены сканы распоряжений главы Республики. Но, что примечательно, на сайте Правительства РХ такие документы не найдены.

Дальше – больше. СМИ разделились на два лагеря. В одном уверяют: инсайдер из администрации подтвердил: Исмагилова и другие премии получили вполне заслуженно. Вторые все опровергают.

Пока оперативный комментарий от пресс-службы правительства РХ получить не удалось (мы сделаем это в ближайшее время), сошлемся на заявление министра финансов Республики.

В интервью информационному агентству «Хакасия» Ирина Войнова пояснила: информация не соответствует действительности. Суммы недостоверны:

- Оклад министра в Хакасии составляет - 21 998 рублей. Доначисления осуществляются в виде надбавок и премий. В финансовом выражении объем выплат премий в новом правительстве снижен. Хотя порядок премирования лиц, занимающих государственные должности, производится в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с законом «О государственной службе Республики Хакасия» и постановлением правительства, принятом ещё в 2006 году.

Чуть позже ситуацию прокомментировал председатель комитета Верховного Совета Хакасии по бюджету и налоговой политике Олег Иванов.

- Размер выданной к концу года премии по всему правительству суммарно составил не более двух миллионов рублей, - заявил он. – Что касается Юлии Исмагиловой (представитель Хакасии в Москве), у нее нет надбавок к должностному окладу в виде районного и северного коэффициентов. У нее зарплата меньше чем у студента, работающего в «Макдональдсе», поэтому ситуацию выравнивали таким образом.