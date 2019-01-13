2019-01-13T06:00:04+03:00
Происшествия

В Красноярске больше часа горел автосервис на 9 мая

На тушении работали 6 пожарных расчетов [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске больше часа горел автосервис на 9 маяВ Красноярске больше часа горел автосервис на 9 маяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на 9 мая накануне вечером полыхнул автосервис у дилерского центра «Орион». По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, пожар случился в в начале девятого, и все сотрудники предприятия еще были на рабочих местах. Благодаря тому, что очевидцы вызвали пожарных, распространения огня удалось избежать, хотя тушили автосервис более часа.

Горит автосервис на 9 мая.Видео: соцсети

- На тушении работали 20 пожарных и 6 единиц техники, - кратко информируют в ГУ МЧС по Красноярскому краю. - Сообщение о возгорании поступило в 20.16 минут по местному времени, в 21.36 пожар потушен.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего: причина возникновения пожара выясняется. По предварительной информации, в огне никто из людей не пострадал. Владельцу автотехцентра предстоит оценить ущерб от огня и заняться восстановлением. Ущерб, который нанес пожар, выясняется.

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