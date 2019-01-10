2019-01-10T04:38:40+03:00
Происшествия

Труп в запертой квартире обнаружили шарыповские спасатели

Тело передали полицейским
Ася ЖУКОВА
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Труп в запертой квартире обнаружили в Шарыповском районе.Труп в запертой квартире обнаружили в Шарыповском районе.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Труп в запертой изнутри квартире пролежал до приезда сотрудников МЧС. Этот случай произошел в Шарыпове Красноярского края, сообщили в КГКУ «Спасатель».

- Выезжали на вскрытие дверей, - пишут в сводке. – По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы, требуется вскрытие дверей квартиры. Выполнены слесарные работы. В квартире обнаружен труп. Передали его сотрудникам полиции. Погиб 1 человек.

Всего за минувшие сутки спасатели выполнили 24 патрулирования. Вот еще один случай. Вчера спасателям позвонили: на краю ледяной кромки Абаканской протоки стоят дети. Сотрудники отряда тут же выдвинулись на место.

- Но помощь не потребовалась. Отбой в пути в связи с невозможностью добраться до места из-за перемерзания протоки с обеих сторон, - рассказали в КГКУ «Спасатель».

То есть никакой кромки не было, и вызов, по-видимому, оказался ложным.

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