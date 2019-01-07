В Красноярске на проспекте Мира установили новые таблички с адресами домов

7 Янв. 2019 2019-01-07T05:28:51+03:00

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Красноярцы заметили, что на проспекте Мира установили новые таблички с адресами домов. Они значительно меньше по размерам, чем старые, и бордового цвета. Известно, что обновление адресников обошлось бюджету в 482 тысячи рублей. На эти деньги компания ИлАН», единственная участница и победительница торгов, установит в историческом центре города 124 новых адресника.

Что касается предыдущих табличек с адресами, то их не везде убрали. Кроме того, как сообщает 7 канал- Красноярск, на некоторых домах остались не закрашеными следы от старых табличек, видны щербины от крепежа. Добавим, что ранее в историческом центре были разномастные таблички с адресами - некоторые с подсветкой, шрифты и размеры у них часто были разные. Нередко предприниматели, магазины которых находятся на первых этажах, самостоятельно устанавливали на дом адресники. Естественно, сделано это было в стиле магазина.