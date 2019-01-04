МЧС: на Красноярский край надвигаются 40-градусные морозы

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:32:22+03:00

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Синоптики и спасатели предупреждают о резком похолодании в регионе. Оно придет уже завтра, 5 января. Ночью столбики термометров покажут в Красноярске до минус 28 градусов. Жителям Севера лучше готовиться к еще более серьезным заморозкам, там обещают - за минус 40 градусов. Впрочем, и южные районы края накроет похолодание: в Минусинске - до минус 32 градусов.

Впрочем, к выходным метеорологи обещают потепление. К примеру, в воскресенье днем в Красноярске будет уже до минус 11 градусов - самое время поразвлечься на горке или на катке. Следующая неделя, по данным синоптиком, вообще в плане погоды будет довольно комфортной: потепление придет, начиная с Рождества. Днем на следующей неделе обещают всего до минус 8 градусов мороза. Всегда бы зима была такой!

В связи с резким похолоданием спасатели просят быть более бдительными. Особенно если собираетесь в дальнюю дорогу: соблюдайте ПДД, заблаговременно снижайте скорость (на дорогах возможен гололед), выдерживайте дистанцию между транспортными средствами, учитывая увеличение тормозного пути.