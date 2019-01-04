2019-01-04T12:00:44+03:00
Общество

В пожарах с начала года погибли пять жителей Красноярского края

Четырех человек пожарные вынесли из огня
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В пожарах с начала года погибли пять жителей Красноярского краяВ пожарах с начала года погибли пять жителей Красноярского краяФото: Мария ЛЕНЦ
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Чиновники и спасатели подвели итоги первых праздничных дней. По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, с начала года в регионе произошло 67 пожаров, которые унести жизни пяти человек. Еще четырех - пожарным удалось вынести из огня. Кроме того, по данным зампредседателя правительства края Анатолия Цыкалова, за минувшие праздничные дни зафиксировано 14 аварий на объектах ЖКХ и энергетики.

Отдельно опасения вызывает ситуация в Мотыгинском, Каратузском и Уярском районах. Что касается пожаров, то основная причина их - неосторожное обращение с огнем, нарушение эксплуатации печного отопления и электрообгревательных приборов. В связи с этим пожарные проводят подворовые обходы в частном секторе.

- С учетом складывающейся оперативной обстановкой главным управлением активизирована профилактическая работа в жилье. Осуществлено взаимодействие по данному вопросу с представителями органов внутренних дел, органов местного самоуправления, - рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

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