2019-01-02T06:36:22+03:00
Происшествия

Красноярцев разбудили взрывы: в городе под утро сгорел склад с литиевыми аккумуляторами

Люди подумали, что пиротехника загорелась [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Чтобы справиться с огнем, понадобилось 4 часаЧтобы справиться с огнем, понадобилось 4 часаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Свердловском районе Красноярска, на 60 лет Октября, минувшей ночью случился большой пожар - полыхнул склад с литиевыми аккумуляторами. Треск и грохот стоял такой, что жители окрестных домов не могли уснуть, думали, пиротехнику взрывают. А некоторые особо впечатлительные даже решили - бомбят. Как бы то ни было, сотни микровзывов слышали не только в домах, прилегающих к месту ЧП, даже в Покровке и Водниках стоял гул.

Пожар на складе.Видео: соцсети

Как пояснили в ГУ МЧС по Красноярскому краю, сообщение о пожаре поступило в 03.19 утра. Чтобы ликвидировать огонь, пожарным понадобилось почти 4 часа - что-то небывалое! О серьезности ситуации говорит и группировка пожарных, которые были брошены на борьбу с пламенем - 13 пожарных расчетов и 24 человека.

- В 07.00 пожар был ликвидирован, - сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю. О погибших и пострадавших пока информации нет. Однако местные утверждают, что на месте ЧП работали медики и полиция.

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