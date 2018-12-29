2018-12-29T06:47:10+03:00
Общество

В Красноярском крае появилась новая православная епархия – Минусинская

Ее учредил Священный Синод
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае появилась новая православная епархия – Минусинская. Фото пресс-службы Красноярской епархииВ Красноярском крае появилась новая православная епархия – Минусинская. Фото пресс-службы Красноярской епархии
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В Красноярском крае появилась новая, пятая по счету православная епархия – Минусинская, ее выделили из Красноярской епархии в административных границах города Минусинска, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского и Шушенского районов. Такое решение принял накануне, 28 декабря, Священный Синод в рамках разукрупнения епархий Русской Православной Церкви.

Правящему архиерею епархии усвоен титул «Минусинский и Курагинский». Им станет епископ Енисейский Никанор. От обязанностей управления Енисейской епархией он освобожден. Ему выразили благодарность за понесенные архипастырские труды. Временное управление Енисейской епархией взял на себя митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимону. До того момента, когда туда назначат нового архипастыря. Об этом сообщила пресс-служба Красноярской епархии.

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