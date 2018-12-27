В Минусинске тушить матрас приехали 6 машин и 17 пожарных

СЕГОДНЯ 12:19 2018-12-27T12:19:15+03:00

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Минувшей ночью в Минусинске произошло возгорание в социальном учреждении. Обошлось, к счастью, без пострадавших и без серьезных последствий. Пожарные отработали ЧП за считанные минуты.

Вот что сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Информация на пульт диспетчера поступила в 01:50 по местному времени. Звонили из психоневрологического интерната. В одной из комнат на втором этаже здания загорелся матрас. Помещение заволокло едким дымом.

По сигналу на место выехали 17 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Учитывая, что в интернате проживают люди с ограниченными возможностями, пришлось эвакуировать более 50 человек в соседний корпус. С огнем справились ровно через 18 минут после поступления сигнала диспетчеру. Что стало причиной возгорания, пока не известно. Над этим работают дознаватели. Площадь составила 2 квадратных метра.