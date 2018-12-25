Все серьезно: команда КВН «Так-то» после финала побывала на приеме у губернатора Красноярского края

СЕГОДНЯ 06:15 2018-12-25T06:15:21+03:00

Ребята из «Так-то» играют в «Вышке» первый сезон, но уже полюбились зрителям, в первую очередь, своей небанальной подачей шуток. Фот: Вадим Кофман

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Все серьезно: команда КВН «Так-то» побывала на приеме у губернатора Красноярского края. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе губернатора региона.

Напомним, «Так-то» стала первой командой КВН из Красноярского края, сыгравшей в финале Высшей лиге. До этого команды «Левый берег» и «Плохая компания» добрались лишь до полуфинала.

В этой игре нашим ребятам предстояло соревноваться в юморе с очень опытными КВНщиками, играющих на главной сцене у Александра Маслякова старшего много лет. Самые известные из них: «Вятка» из Кирова и наши земляки – «Раисы» из Ируктска.

Ребята из «Так-то» играют в «Вышке» первый сезон, но уже полюбились зрителям, в первую очередь, своей небанальной подачей шуток. Эфир финальной игры покажут по ТВ 30декабря.

- Зрителями финальной игры были многие наши известные земляки. Очень хотелось бы, чтобы финал, который стал для вас первым, стал не последним. Чтобы вы закрепились в высшей лиге надолго и прославляли Красноярский край, как стержневой регион России. Искренне желаю вам новых успехов на творческом пути! – прокомментировал Александр Усс.