В Красноярском крае жители сдали силовикам главу села, вырубающего лес

СЕГОДНЯ 14:23 2018-12-21T14:24:35+03:00

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Глава Сучковского сельсовета в Большеулуйском районе попал под уголовное дело по наводке местных жителей. Они рассказали, что сельский чиновник вырубил деревья неподалеку от Сучково. На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Об этом рассказали в СУ СКР по краю. Выяснилось, что березу и осину мужчина вырубал на протяжении 9 месяцев.

- В период с октября 2017-го по июнь 2018 года подозреваемый, не имея разрешительных документов и иных законных оснований, произвел рубку деревьев породы береза и осина, в результате которой причинил ущерб Российской Федерации в размере около 14 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Полиция, которой стало известно в первую очередь об этом происшествии, допросила главу села. Мужчина не сознался и вины своей не признает. За дело взялись следователи.