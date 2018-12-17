2018-12-17T12:07:46+03:00
Общество

Штормовой ветер надвигается на Красноярск

Будьте осторожны!
Ася ЖУКОВА
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Штормовой ветер надвигается на Красноярск.Штормовой ветер надвигается на Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На Красноярск обрушится штормовой ветер. Резкое ухудшение погоды ожидается уже завтра, 18 декабря, предупреждают специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

Как прогнозируют синоптики Среднесибирского УГМС, в центральных районах Красноярского края будет царить непогода. Снег, метели, порывы западного ветра 15-18 метров в секунду, а местами и вовсе до 22 метров.

Если есть возможность, постарайтесь пореже выходить на улицу. При усилении ветра сведите к минимуму работы на открытом воздухе и высоте.

При передвижении по городу будьте внимательны и осторожны. Обходите стороной легкие конструкции, крупные деревья, здания, которые строят или ремонтируют. Также не ставьте под ними машины. Не прячьтесь от ветра у стен домов, не подходите к оборвавшимся электропроводам.

И на всякий случай запишите номер единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска - 112.

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